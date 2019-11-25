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Защитник «Сент-Луиса» Бортуццо дисквалифицирован на 4 матча за толчок клюшкой

03:45
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Защитник «Сент-Луиса» Роберт Бортуццо получил дисквалификацию на четыре матча, сообщает официальный сайт лиги. Во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (2:4) он толкнул клюшкой Виктора Арвидссона, за что получил две минуты штрафа.

Через некоторое время Арвидссон ушел в раздевалку. В клубе сообщили, что у него травма нижней части тела.

Это не первая дисквалификация Бортуццо. Из-за этого из его зарплаты будут вычтены 67 тысяч долларов. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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