Защитник сборной США Макэвой пропустит финал Турнира четырех наций против Канады из-за травмы

Защитник сборной США Чарли Макэвой пропустит финал Турнира четырех наций против Канады.

«Бостон», за который выступает 27-летний хоккеист на клубном уровне, сообщил, что спортсмен вернулся в расположение команды из-за травмы верхней части тела. Ранее игрок из-за повреждения пропустил полуфинал против Швеции (2:1).

Макэвой принял участие в двух матчах Турнира четырех наций и не отличился результативными действиями.

Финал Турнира четырех наций США — Канада состоится в ночь на 21 февраля и начнется в 04.00 (мск).