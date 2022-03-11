Защитник Сандерсон присоединится к «Оттаве» после завершения сезона NCAA

Защитник Джейк Сандерсон присоединится к «Оттаве» после завершения сезона NCAA. Сейчас он выступает за команду университета Северной Дакоты, сообщает Sportsnet.

19-летний Сандерсон считается одним из самых талантливых игроков в составе «Оттавы» и одним из самых перспективных молодых защитников.

Американец был выбран «Сенаторами» на драфте-2006 под общим 19-м номером.

В этом сезоне он провел в NCAA 21 матч и набрал 24 (7+17) очков.