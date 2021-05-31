Защитник «Сан-Хосе» Кныжов рассказал о том, как в клубе переживали пандемию

Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов в интервью «СЭ» рассказал о том, как в клубе переживали пандемию.

— Дошло до того, что нас разбили по группам. Шесть-семь игроков сидели в нашей главной раздевалке, еще столько же — в тренировочном зале, а остальные — вообще в гардеробной, в том числе и я. Одно время все командные собрания проходили удаленно, мы подключались к ним через iPad. Каждый открывал планшет, брал наушники, и через Zoom начинали общаться. Даже перед игрой собрания проходили не в раздевалке, а удаленно. Только в перерывах были все вместе. (Игорь Рабинер)