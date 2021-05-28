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Защитник «Сан-Хосе» Кныжов рассказал о самом трудном дне в жизни

19:15
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Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов в интервью «СЭ» вспомнил момент отъезда из Кемерова в Омск, куда он поехал в школу «Авангарда».

Николай Кныжов.Защитник «Сан-Хосе», которого в начале этого сезона НХЛ не знал почти никто. Киношная история Николая Кныжова

«Родители стояли со мной на перроне, дед Коля уже пошел занимать место в плацкартном вагоне. Денег тогда у нас было немного, на купейные билеты не хватило, — подчеркнул Кныжов. — Я остался прощаться с папой и мамой возле поезда. Ревел без остановки! Мы стояли в обнимку до самого отправления. Наверное, это был самый трудный день в моей жизни. Плакал не оттого, что уезжаю с дедом, — мне всегда с ним было очень хорошо и весело. А потому что все вот так, серьезно, в первый раз. Потому что меня ждет чужой город, незнакомый коллектив. В 11 лет — страшновато! Ну и волнение родителей передавалось».

(Игорь Рабинер)

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