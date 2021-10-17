Защитник «Сан-Хосе» Кныжов пропустит два месяца после операции

Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов пропустит начало регулярного чемпионата НХЛ, сообщает журналист Кевин Курц.

По информации источника, 22 октября россиянину предстоит операция, из-за которой он может пропустить от 8 до 10 недель.

В прошлом сезоне Кныжов провел в НХЛ 56 матчей. Он набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «-9».