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Защитник «Сан-Хосе» Кныжов пропустит два месяца после операции

17 октября, 22:35
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Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов пропустит начало регулярного чемпионата НХЛ, сообщает журналист Кевин Курц.

По информации источника, 22 октября россиянину предстоит операция, из-за которой он может пропустить от 8 до 10 недель.

В прошлом сезоне Кныжов провел в НХЛ 56 матчей. Он набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «-9».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/KKurzNHL/status/1449811453133803525

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Александр Кравченко все материалы автора
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