Защитник «Сан-Хосе» Карлссон перенес операцию на локте

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон перенес операцию на локте. Он выбыл на продолжительный срок — следующее обследование швед пройдет в середине марта, сообщает сайт «Акул».

В нынешнем регулярном чемпионате Карлссон провел 33 матча и набрал 26 (8+18) очков при показателе полезности «минус 4».

Его контракт с кэпхитом 11,5 миллиона долларов действует до окончания сезона-2026/27.