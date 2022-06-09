Труба: «Рейнджерс» уверены в своей силе. Мы хотим показать, что способны побеждать лучших"

Защитник «Рейнджерс» Труба уверен в силе своей команды, несмотря на два поражения от «Тампы»

Защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба выразил уверенность в силе своей команды, несмотря на два поражения подряд от «Тампы» в финале Восточной конференции Кубка Стэнли.

«Мы уверены в своих силах и ожидали, что «Тампа» будет показывать свою лучшую игру в двух домашних матчах. «Рейнджерс» — одна из трех команд, оставшихся в борьбе за титул, поэтому у нас такая напряженная борьба в серии. Мы хотим показать, что способны побеждать лучших. У нас перспективная команда, мы дошли до финала конференции и хотим показывать свою силу», — приводит официальный сайт НХЛ слова Трубы.

Счет в серии «Рейнджерс» — «Тампа» — 2-2. Пятый матч пройдет в Нью-Йорке завтра, 10 июня. Начало — в 03.00 (мск).