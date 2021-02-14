Защитник «Рейнджерс»: «Разочарован тем, как все закончилось в Нью-Йорке»

Защитник «Рейнджерс» Энтони Дианджело, который после скандала был выставлен на драфт отказов, дал первое интервью после этого инцидента.

«Конечно, я разочарован тем, как все закончилось в Нью-Йорке. Но я не буду строить из себя жертву, — цитирует игрока New York Post. — Признаю, что иногда допускал ошибки, иногда не справлялся с эмоциями. И могу винить в этом только себя. Хотелось бы исправить некоторые ошибки, но этой уже невозможно.

Но я могу утверждать одно: не стоит называть меня расистом. Я не какой-то экстремист. Это полный бред. Я никогда не притеснял человека за то, что у него есть свое мнение».

Клуб подписал двухлетний контракт с Дианджело в октябре прошлого года на сумму 9,6 миллиона долларов.

В текущем сезоне НХЛ Дианджело участвовал в 6 матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».

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