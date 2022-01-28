Защитник «Рейнджерс» может пропустить Матч всех звезд НХЛ из-за травмы

«Рейнджерс» поместили защитника Адама Фокса в список травмированных. Он точно пропустит ближайшие три матча команды, сообщает журналист Артур Стэйпл.

Также под вопросом находится участие игрока в Матче всех звезд НХЛ.

В этом сезоне 23-летний американец провел 44 матча и набрал 47 (7+40) очков.