Линдгрен впечатал в борт Мичкова

Защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен отметился мощным силовым приемом против российского нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова в матче регулярного чемпионата НХЛ.

26-летний американец впечатал соперника в борт, когда пытался отобрать шайбу, а затем упал на него сверху. Мичковку удалось избежать травмы.

«Флайерз» одержали победу над нью-йоркской командой — 3:1. Для «Рейнджерс» это пятое поражение подряд.

Это дебютный сезон для 19-летнего россиянина в НХЛ. Он набрал 17 (8+9) очков в 22 матчах.