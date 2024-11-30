Линдгрен впечатал в борт Мичкова
Защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен отметился мощным силовым приемом против российского нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова в матче регулярного чемпионата НХЛ.
26-летний американец впечатал соперника в борт, когда пытался отобрать шайбу, а затем упал на него сверху. Мичковку удалось избежать травмы.
«Флайерз» одержали победу над нью-йоркской командой — 3:1. Для «Рейнджерс» это пятое поражение подряд.
Это дебютный сезон для 19-летнего россиянина в НХЛ. Он набрал 17 (8+9) очков в 22 матчах.
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|Рейнджерс
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|11
|13
|25
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|Айлендерс
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|6
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|10
|13
|22
|7
|Оттава
|22
|10
|12
|21
|8
|Монреаль
|22
|8
|14
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|24
|18
|6
|36
|2
|Миннесота
|23
|15
|8
|34
|3
|Даллас
|21
|13
|8
|26
|4
|Колорадо
|23
|13
|10
|26
|5
|Сент-Луис
|24
|11
|13
|23
|6
|Юта
|22
|9
|13
|21
|7
|Нэшвилл
|24
|7
|17
|19
|8
|Чикаго
|23
|8
|15
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|15
|9
|33
|2
|Лос-Анджелес
|24
|13
|11
|29
|3
|Калгари
|24
|12
|12
|28
|4
|Ванкувер
|22
|12
|10
|27
|5
|Эдмонтон
|22
|11
|11
|24
|6
|Сиэтл
|24
|11
|13
|23
|7
|Анахайм
|22
|9
|13
|21
|8
|Сан-Хосе
|26
|8
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5.12
|30.11
|02:30
|
Бостон – Питтсбург
|1 : 2
|30.11
|04:30
|
Вегас – Виннипег
|4 : 3
|30.11
|05:00
|
Юта – Эдмонтон
|- : -
|30.11
|05:00
|
Даллас – Колорадо
|- : -
|30.11
|21:00
|
Рейнджерс – Монреаль
|- : -
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