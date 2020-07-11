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Защитник «Питтсбурга» не примет участия в доигровке сезона

11 июля 2020, 23:08
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Генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд Зак Тротман не примет участия в доигровке сезона НХЛ. Он не стал вдаваться в детали данного решения, сообщает Pittsburg Tribune.

Ранее прибыть в расположение своих команда отказались защитник «Калгари» Трэвис Хэмоник и нападающий «Ванкувера» Свен Берчи.

Регулярный сезон был завершен досрочно из-за пандемии COVID-19. Плей-офф начнется 1 августа.

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