Защитник «Питтсбурга» не примет участия в доигровке сезона
11 июля 2020, 23:08
Генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд Зак Тротман не примет участия в доигровке сезона НХЛ. Он не стал вдаваться в детали данного решения, сообщает Pittsburg Tribune.
Ранее прибыть в расположение своих команда отказались защитник «Калгари» Трэвис Хэмоник и нападающий «Ванкувера» Свен Берчи.
Регулярный сезон был завершен досрочно из-за пандемии COVID-19. Плей-офф начнется 1 августа.
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