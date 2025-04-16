Защитник «Питтсбурга» Летанг перенес операцию на сердце

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг успешно перенес операцию на сердце, сообщает пресс-служба «Пингвинз».

Игроку потребовалось врачебное вмешательство из-за открытого овального окна. Отмечается, что на восстановление хоккеисту потребуется от 4 до 6 недель.

Ранее он перенес два инсульта — в 2014 и в 2022 годах.

В этом сезоне на счету 37-летнего канадца 74 матча, в которых он забил 9 голов и отдал 21 результативную передачу.