Летанг: «Я настроен оптимистично. И верю, что смогу скоро вернуться на лед»

Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг, который перенес инсульт во второй раз за карьеру, рассказал о своем самочувствии.

«Я уже достаточно хорошо знаю свои проблемы, чтобы почувствовать, когда что-то действительно не так. Не хочется вдаваться в подробности, но эти факторы нельзя игнорировать. Моей семье, друзьям и партнерам по команде нужно понимать, что со мной все хорошо.

Я настроен оптимистично. И верю, что смогу скоро вернуться на лед», — приводит слова Летанга пресс-служба клуба.

35-летний хоккеист в первый раз пережил инсульт 9 февраля 2014 года.

Летом 2022 года Летанг подписал новый контракт с клубом на 6 лет и 36,6 миллиона долларов (кэпхит — 6,1 миллиона).