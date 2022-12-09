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Летанг о своем возвращении после двух инсультов: «Хоккей — моя страсть. Не могу просто взять и отказаться от него»

Летанг объяснил, почему собирается вернуться на лед после двух инсультов
Руслан Минаев
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Защитник «Питтсбурга» Крис Летанг прокомментировал возвращение к тренировкам через 10 дней после инсульта. Два дня назад 35-летний канадец провел полное занятие.

«Инсульт — страшное слово. Мне повезло, что у нас такой медицинский персонал. Я знаю, что нахожусь в надежных руках.

Мне повезло, что эти проблемы проходят сами собой,и я могу вернуться к нормальной жизни. Хоккей — это моя страсть. Я не могу просто взять и отказаться от него.

В то же время я понимаю все опасности. Я знаю обо всех рисках, на которые иду. Я все знаю. Если опасности не будет, то я продолжу играть», — цитирует Летанга пресс-служба НХЛ.

 30 ноября хоккеист перенес второй инсульт в своей жизни. Первый произошел 9 февраля 2014 года. Тогда врачи заявили, что карьере Летанга это заболевание не помешает и его можно лечить препаратами, которые разжижают кровь.

Летом защитник подписал новый контракт с клубом на 6 лет и 36,6 миллиона долларов (кэпхит — 6,1 миллиона).

 

Крис Летанг
ХК Питтсбург Пингвинз
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Крис Летанг провел тренировку с «Питтсбургом» с полным контактом через 10 дней после инсульта

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