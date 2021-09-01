Защитник Парэйко продлил контракт с «Сент-Луисом» на 8 лет и 52 миллиона долларов

Защитник «Сент-Луиса» Колтон Парэйко подписал новый контракт с клубом. Хоккеист продлил соглашение на 8 лет, сообщает сайт команды.

BREAKING NEWS! Colton Parayko has agreed to terms on an eight-year contract extension with the Blues. #stlblues — St. Louis Blues (@StLouisBlues) September 1, 2021

За это время 28-летний Парэйко заработает 52 миллиона долларов. Кэпхит контракта — 6,5 млн. Новый контракт вступит в силу с сезона-2022/23.

«Сент-Луис» выбрал Парэйко на драфте-2012 под общим 86-м номером. Всего он провел в лиге 418 матчей и набрал 171 (41+130) очко.

В составе «Блюз» Парэйко стал обладателем Кубка Стэнли в 2019 году.