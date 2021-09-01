Защитник Парэйко продлил контракт с «Сент-Луисом» на 8 лет и 52 миллиона долларов
23:16
Защитник «Сент-Луиса» Колтон Парэйко подписал новый контракт с клубом. Хоккеист продлил соглашение на 8 лет, сообщает сайт команды.
За это время 28-летний Парэйко заработает 52 миллиона долларов. Кэпхит контракта — 6,5 млн. Новый контракт вступит в силу с сезона-2022/23.
«Сент-Луис» выбрал Парэйко на драфте-2012 под общим 86-м номером. Всего он провел в лиге 418 матчей и набрал 171 (41+130) очко.
В составе «Блюз» Парэйко стал обладателем Кубка Стэнли в 2019 году.
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