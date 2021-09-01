Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Защитник Парэйко продлил контракт с «Сент-Луисом» на 8 лет и 52 миллиона долларов

23:16
Колтон Парайко. Фото ХК «Сент-Луис».
Колтон Парайко. Фото ХК «Сент-Луис».
Теги:

Защитник «Сент-Луиса» Колтон Парэйко подписал новый контракт с клубом. Хоккеист продлил соглашение на 8 лет, сообщает сайт команды.

За это время 28-летний Парэйко заработает 52 миллиона долларов. Кэпхит контракта — 6,5 млн. Новый контракт вступит в силу с сезона-2022/23.

«Сент-Луис» выбрал Парэйко на драфте-2012 под общим 86-м номером. Всего он провел в лиге 418 матчей и набрал 171 (41+130) очко.

В составе «Блюз» Парэйко стал обладателем Кубка Стэнли в 2019 году.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Португалия — Ирландия: судья не удалил Криштиану Роналду
Россия — Хорватия: смотреть прямую трансляцию матча отбора ЧМ-2022
Россия сыграет с Хорватией агрессивно и смело. Вторым номером
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд