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27 февраля 2025, 16:30

Защитник «Оттавы» Зуб назвал причину подъема его команды со дна таблицы

Игорь Рабинер
Обозреватель

Игрок обороны «Оттавы» Артем Зуб в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что основной причиной улучшения игры «Сенаторз» стала смена главного тренера.

— Сейчас «Оттава» — одна из самых прогрессирующих команд лиги, после многих лет без плей-офф находится в кубковой зоне. Чем объяснить прогресс?

— Наверное, в первую очередь сменой тренера (в межсезонье Ди-Джей Смита сменил Трэвис Грин. — Прим. И.Р.). Допустим, раньше у нас лидеров не было принято критиковать, показывать им что-то на командных собраниях. Нынешний тренер ко всем относится одинаково. Если кто-то определенные вещи не выполняет, он от всех требует, неважно, кто ты, и мне это очень заметно. Поэтому все ребята стараются, понимая, что ошибка им даром не пройдет.

— Как вам удавалось в каждом сезоне в команде, которая уже сто лет не выходила в плей-офф, оказываться в плюсе по показателю полезности?

— Кроме этого сезона. Играем вроде лучше, а я — в минусах (к перерыву на Турнир четырех наций у Зуба было «минус шесть». — Прим. И.Р.). Вопрос тот же, что и с набором очков. Бывает так, бывает эдак, и не всегда это можно объяснить логически. Стараюсь не обращать на это внимания, поскольку, если начнешь загоняться по тому или иному поводу, будет только хуже. Что есть, то есть. Просто пытаюсь показывать свою лучшую игру в каждом матче, не думая ни о каких цифрах.

— Первый в карьере плей-офф — мечта-мечта?

— Не только плей-офф. Если выйдем туда и сразу проиграем, в принципе это почти то же самое, что и не выйти. Но как первый шаг — конечно.

Артем Зуб и&nbsp;Александр Овечкин.«Многие пишут, что Овечкину дают забивать. Ничего не дают!» Интервью защитника «Оттавы» Артема Зуба

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Артем Зуб
ХК Оттава Сенаторз
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«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
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«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 53 29 113
2 Питтсбург 82 41 41 98
3 Филадельфия 82 43 39 98
4 Вашингтон 82 43 39 95
5 Коламбус 82 40 42 92
6 Айлендерс 82 43 39 91
7 Нью-Джерси 82 42 40 87
8 Рейнджерс 82 34 48 77
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 82 50 32 109
2 Тампа-Бэй 82 50 32 106
3 Монреаль 82 48 34 106
4 Бостон 82 45 37 100
5 Оттава 82 44 38 99
6 Детройт 82 41 41 92
7 Флорида 82 40 42 84
8 Торонто 82 32 50 78
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 55 27 121
2 Даллас 82 50 32 112
3 Миннесота 82 46 36 104
4 Юта 82 43 39 92
5 Сент-Луис 82 37 45 86
6 Нэшвилл 82 38 44 86
7 Виннипег 82 35 47 82
8 Чикаго 82 29 53 72
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 39 43 95
2 Эдмонтон 82 41 41 93
3 Анахайм 82 43 39 92
4 Лос-Анджелес 82 35 47 90
5 Сан-Хосе 82 39 43 86
6 Сиэтл 82 34 48 79
7 Калгари 82 34 48 77
8 Ванкувер 82 25 57 58
Финал Счет в серии
Каролина - Вегас
Каролина - Вегас
4 - 2
1. Каролина - Вегас
4 - 5
2. Каролина - Вегас
4 - 3
3. Вегас - Каролина
5 - 4
4. Вегас - Каролина
3 - 5
5. Каролина - Вегас
4 - 2
6. Вегас - Каролина
0 - 3
4 - 2
1/2 финала
Каролина - Монреаль
Каролина - Монреаль
4 - 1
1. Каролина - Монреаль
2 - 6
2. Каролина - Монреаль
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4. Монреаль - Каролина
0 - 4
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Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
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1. Колорадо - Вегас
2 - 4
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1 - 3
3. Вегас - Колорадо
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2 - 1
0 - 4
1/4 финала
Баффало - Монреаль
Баффало - Монреаль
3 - 4
1. Баффало - Монреаль
4 - 2
2. Баффало - Монреаль
1 - 5
3. Монреаль - Баффало
6 - 2
4. Монреаль - Баффало
2 - 3
5. Баффало - Монреаль
3 - 6
6. Монреаль - Баффало
3 - 8
7. Баффало - Монреаль
2 - 3
3 - 4
Вегас - Анахайм
Вегас - Анахайм
4 - 2
1. Вегас - Анахайм
3 - 1
2. Вегас - Анахайм
1 - 3
3. Анахайм - Вегас
2 - 6
4. Анахайм - Вегас
4 - 3
5. Вегас - Анахайм
3 - 2
6. Анахайм - Вегас
1 - 5
4 - 2
Колорадо - Миннесота
Колорадо - Миннесота
4 - 1
1. Колорадо - Миннесота
9 - 6
2. Колорадо - Миннесота
5 - 2
3. Миннесота - Колорадо
5 - 1
4. Миннесота - Колорадо
2 - 5
5. Колорадо - Миннесота
4 - 3
4 - 1
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
1. Каролина - Филадельфия
3 - 0
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3 - 2
3. Филадельфия - Каролина
1 - 4
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1/8 финала
Баффало - Бостон
Баффало - Бостон
4 - 2
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2 - 4
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1 - 3
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1 - 2
6. Бостон - Баффало
1 - 4
4 - 2
Вегас - Юта
Вегас - Юта
4 - 2
1. Вегас - Юта
4 - 2
2. Вегас - Юта
2 - 3
3. Юта - Вегас
4 - 2
4. Юта - Вегас
4 - 5
5. Вегас - Юта
5 - 4
6. Юта - Вегас
1 - 5
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Эдмонтон - Анахайм
Эдмонтон - Анахайм
2 - 4
1. Эдмонтон - Анахайм
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Тампа-Бэй - Монреаль
Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 4
1. Тампа-Бэй - Монреаль
3 - 4
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0 - 1
7. Тампа-Бэй - Монреаль
1 - 2
3 - 4
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
1. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
2. Колорадо - Лос-Анджелес
2 - 1
3. Лос-Анджелес - Колорадо
2 - 4
4. Лос-Анджелес - Колорадо
1 - 5
4 - 0
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
2 - 4
1. Даллас - Миннесота
1 - 6
2. Даллас - Миннесота
4 - 2
3. Миннесота - Даллас
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4. Миннесота - Даллас
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5. Даллас - Миннесота
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6. Миннесота - Даллас
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Питтсбург - Филадельфия
Питтсбург - Филадельфия
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2 - 4
5. Питтсбург - Филадельфия
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Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
1. Каролина - Оттава
2 - 0
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3. Оттава - Каролина
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