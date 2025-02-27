Защитник «Оттавы» Зуб назвал причину подъема его команды со дна таблицы
Игрок обороны «Оттавы» Артем Зуб в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что основной причиной улучшения игры «Сенаторз» стала смена главного тренера.
— Сейчас «Оттава» — одна из самых прогрессирующих команд лиги, после многих лет без плей-офф находится в кубковой зоне. Чем объяснить прогресс?
— Наверное, в первую очередь сменой тренера (в межсезонье Ди-Джей Смита сменил Трэвис Грин. — Прим. И.Р.). Допустим, раньше у нас лидеров не было принято критиковать, показывать им что-то на командных собраниях. Нынешний тренер ко всем относится одинаково. Если кто-то определенные вещи не выполняет, он от всех требует, неважно, кто ты, и мне это очень заметно. Поэтому все ребята стараются, понимая, что ошибка им даром не пройдет.
— Как вам удавалось в каждом сезоне в команде, которая уже сто лет не выходила в плей-офф, оказываться в плюсе по показателю полезности?
— Кроме этого сезона. Играем вроде лучше, а я — в минусах (к перерыву на Турнир четырех наций у Зуба было «минус шесть». — Прим. И.Р.). Вопрос тот же, что и с набором очков. Бывает так, бывает эдак, и не всегда это можно объяснить логически. Стараюсь не обращать на это внимания, поскольку, если начнешь загоняться по тому или иному поводу, будет только хуже. Что есть, то есть. Просто пытаюсь показывать свою лучшую игру в каждом матче, не думая ни о каких цифрах.
— Первый в карьере плей-офф — мечта-мечта?
— Не только плей-офф. Если выйдем туда и сразу проиграем, в принципе это почти то же самое, что и не выйти. Но как первый шаг — конечно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|4 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|15.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|0 : 3