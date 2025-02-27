Защитник «Оттавы» Зуб назвал причину подъема его команды со дна таблицы

Игрок обороны «Оттавы» Артем Зуб в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что основной причиной улучшения игры «Сенаторз» стала смена главного тренера.

— Сейчас «Оттава» — одна из самых прогрессирующих команд лиги, после многих лет без плей-офф находится в кубковой зоне. Чем объяснить прогресс?

— Наверное, в первую очередь сменой тренера (в межсезонье Ди-Джей Смита сменил Трэвис Грин. — Прим. И.Р.). Допустим, раньше у нас лидеров не было принято критиковать, показывать им что-то на командных собраниях. Нынешний тренер ко всем относится одинаково. Если кто-то определенные вещи не выполняет, он от всех требует, неважно, кто ты, и мне это очень заметно. Поэтому все ребята стараются, понимая, что ошибка им даром не пройдет.

— Как вам удавалось в каждом сезоне в команде, которая уже сто лет не выходила в плей-офф, оказываться в плюсе по показателю полезности?

— Кроме этого сезона. Играем вроде лучше, а я — в минусах (к перерыву на Турнир четырех наций у Зуба было «минус шесть». — Прим. И.Р.). Вопрос тот же, что и с набором очков. Бывает так, бывает эдак, и не всегда это можно объяснить логически. Стараюсь не обращать на это внимания, поскольку, если начнешь загоняться по тому или иному поводу, будет только хуже. Что есть, то есть. Просто пытаюсь показывать свою лучшую игру в каждом матче, не думая ни о каких цифрах.

— Первый в карьере плей-офф — мечта-мечта?

— Не только плей-офф. Если выйдем туда и сразу проиграем, в принципе это почти то же самое, что и не выйти. Но как первый шаг — конечно.