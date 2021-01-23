Защитник «Оттавы» отметил игру Зайцева

Защитник «Оттавы» Эрик Губрэнсон, который пришел в клуб в это межсезонье, заявил, что остался под впечатлением от игры российского защитника «Сенаторз» Никита Зайева.

«Играя в прошлом сезоне в Западной конференции, я не так уж часто видел Зайцева в деле, — сказал Гудбрэнсон в интервью сайту НХЛ. — Он удивил меня тем, насколько здорово доставляет шайбу к воротам от синей линии и находит «швы» в обороне соперников. Должен признаться, что он намного сильнее, чем я предполагал.

Никита хорошо двигает шайбу, умеет выбирать позицию. Для парня, не обладающего мощными габаритами, пользуется имеющимися очень эффективно. Он здорово патрулирует синюю линию и, когда видит трещины, через которые можно отправить шайбу к воротам, делает это очень быстро».