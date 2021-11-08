Защитник «Оттавы» Холден и помощник тренера команды внесены в ковид-протокол НХЛ
06:41
Защитник «Оттавы» Ник Холден и помощник тренера Джек Капуано внесены в ковид-протокол НХЛ, сообщает журналист Брюс Гарриоч.
34-летний канадец и помощник тренера присоединятся к форварду Остину Уотсону.
«Оттава» после 11 матчей занимает 15-е место в Восточной конференции, имея в активе 7 очков.
Nick Holden and coach Jack Capano join Austin Watson in COVID-19 protocol. Brannstrom recalled. #Sens— Bruce Garrioch (@SunGarrioch) November 8, 2021
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