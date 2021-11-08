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Защитник «Оттавы» Холден и помощник тренера команды внесены в ковид-протокол НХЛ

06:41
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Защитник «Оттавы» Ник Холден и помощник тренера Джек Капуано внесены в ковид-протокол НХЛ, сообщает журналист Брюс Гарриоч.

34-летний канадец и помощник тренера присоединятся к форварду Остину Уотсону.

«Оттава» после 11 матчей занимает 15-е место в Восточной конференции, имея в активе 7 очков.

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Сергей Разин все материалы автора
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