Защитник «Оттавы» Артем Зуб вернется на лед после перелома ноги

Защитник «Оттавы» Артем Зуб примет участие в матче «Оттавы» с «Далласом», сообщает журналист Алекс Адамс.

«Оттава» на выезде встретится с «Далласом» в ночь на 3 января. Начало — в 4.00 по московскому времени.

29-летний россиянин в последний раз выходил на лед в ноябре прошлого года. Из-за перелома ноги он пропустил 16 последних матчей «Сенаторз» в регулярном чемпионате НХЛ.

В текущем сезоне Зуб набрал 2 (0+2) очка в 11 матчах.