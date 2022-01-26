Защитник олимпийской сборной Канады может дебютировать за «Баффало» в конце регулярного чемпионата

Защитник Оуэн Пауэр может присоединиться к «Баффало» в концовке регулярного чемпионата, сообщает TSN.

В этом сезоне 19-летний канадец выступает в студенческом чемпионате NCAA. Сейчас он находится в расположении сборной Канады, которая готовится сыграть на Олимпиаде-2022 в Пекине.

После Олимпиады и завершения выступления его команды в студенческом чемпионате Пауэр сможет подписать контракт новичка с «Клинками».

Напомним, что «Баффало» выбрало Пауэра под общим первым номером на драфте-2021.