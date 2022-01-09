Нападающий «Нэшвилла» Тренин подрался с форвардом «Аризоны» Лэддом. Видео
07:13
Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин подрался с нападающим «Аризоны» Эндрю Лэддом.
Инцидент произошел в третьем периоде, россиянин уступил в драке. Оба хоккеиста получили пятиминутные штрафы за грубость.
«Нэшвилл» обыграл «Аризону» со счетом 4:2, Тренин стал автором одной из шайб «Предаторз».
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