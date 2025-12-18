Защитник «Нэшвилла» помешал забить российскому вратарю Кочеткову

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков был близок к голу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:1).

За 3 с половиной минуты до финальной сирены голкипер из-за своих ворота сделал бросок, однако шайбу в середине площадки рукой перехватил защитник Роман Йоси.