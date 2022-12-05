Защитник «Нэшвилла» Макдона выбыл на 2-4 недели из-за травмы

Защитник «Нэшвилла» Райан Макдона был вынесен в список травмированных, сообщает сайт клуба.

33-летний американец пропустит 2-4 недели из-за травмы верхней части тела.

В основной состав из фарма уже вызван защитника Джордан Гросс.

В этом сезоне Макдона провел 23 матча и сделал 6 результативных передач.

Напомним, что летом Макдона в результате обмена перешел в «Нэшвилл» из «Тампы», в составе которой дважды выигрывал Кубок Стэнли.