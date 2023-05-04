Защитник «Нэшвилла» Боровецки завершил карьеру игрока

Защитник «Нэшвилла» Марк Боровецки завершил карьеру профессионального хоккеиста.

В НХЛ 33-летний спортсмен провел 12 сезонов, всего он сыграл 458 матчей за «Оттаву» и «Нэшвилл», в которых набрал 56 (15+41) очков при 848 минутах штрафа. В прошедшем сезоне Боровецки получил сотрясение в четвертой игре сезона и больше в матчах участия не принимал.

«После долгих размышлений я решил, что моя карьера профессионального хоккеиста подошла к концу. Я очень благодарен всем, кто помогал мне на этом пути — особенно «Сенаторз» и «Предаторз», — цитирует Боровецки The Score.

Он отметил, что главным для него было то, чтобы его запомнили, как хорошего человека и партнера по команде.

За карьеру Марк применил 1831 силовой прием и принял участие в 68 драках НХЛ.