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Защитник «Монреаля» Питри рассказал о причине кровавых глаз в серии с «Вегасом»

22:12
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Защитник «Монреаля» Джефф Питри рассказал о травме, полученной в третьем матче серии плей-офф НХЛ против «Виннипега» (4-0 — в серии).

Из-за травмы хоккеист был вынужден пропустить десять дней. В победном втором матче серии с «Вегасом» (3:2) Питри отметился одной результативной передачей, но запомнился всем благодаря своим кровяным глазам из-за двустороннего субконъюнктивального кровоизлияния.

«Когда мой палец вернули на место, я потерял сознание и вышиб все кровеносные сосуды в глазах», — цитирует Питри журналист TSN Джон Лу в Twitter.

Вчера, 8 июля, «Монреаль» уступил «Тампе» в финальной серии Кубка Стэнли (счет в серии — 1-4).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/JohnLuTSNMtl/status/1413530373871579136

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