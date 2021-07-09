Защитник «Монреаля» Питри рассказал о причине кровавых глаз в серии с «Вегасом»

Защитник «Монреаля» Джефф Питри рассказал о травме, полученной в третьем матче серии плей-офф НХЛ против «Виннипега» (4-0 — в серии).

Из-за травмы хоккеист был вынужден пропустить десять дней. В победном втором матче серии с «Вегасом» (3:2) Питри отметился одной результативной передачей, но запомнился всем благодаря своим кровяным глазам из-за двустороннего субконъюнктивального кровоизлияния.

«Когда мой палец вернули на место, я потерял сознание и вышиб все кровеносные сосуды в глазах», — цитирует Питри журналист TSN Джон Лу в Twitter.

Jeff Petry flying home on the red eye tonight. (I’ll see myself out) pic.twitter.com/ShUu0sY3tw — Johnny Falvo (@JohnLane50) June 17, 2021

Вчера, 8 июля, «Монреаль» уступил «Тампе» в финальной серии Кубка Стэнли (счет в серии — 1-4).