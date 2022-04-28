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Сегодня, 10:14

Защитник «Монреаля» Петри признан первой звездой дня в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Монреаля» Джефф Петри признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (4:3) хоккеист отличился дублем.

Вторая звезда — нападающий «Аризоны» Барретт Хэйтон, на счету которого 3 (1+2) очка в игре с «Далласом» (4:3 ОТ).

Третьей звездой дня стал вратарь «Виннипега» Эрик Комри, который отразил 35 бросков в матче с «Филадельфией» (4:0) и провел первую в карьере игру на ноль.

Хоккей
НХЛ
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 53 28 114
2 Рейнджерс 81 51 30 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 81 25 56 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 80 57 23 120
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 81 21 60 53
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 80 51 29 109
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Даллас 81 45 36 96
5 Нэшвилл 80 44 36 95
6 Виннипег 80 37 43 85
7 Чикаго 81 28 53 67
8 Аризона 81 24 57 55
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 80 50 30 110
2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 81 44 37 98
4 Вегас 81 42 39 92
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 80 32 48 76
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 80 26 54 58
Первый раунд Счет в серии
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
0 - 0
1. Каролина - Бостон
0 - 0
2. Каролина - Бостон
0 - 0
3. Бостон - Каролина
0 - 0
4. Бостон - Каролина
0 - 0
0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
1. Калгари - Даллас
0 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
0 - 0
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
1. Флорида - Вашингтон
0 - 0
2. Флорида - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
0 - 0
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
2. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
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15.05
16.05
28.04 02:30
Рейнджерс – Монреаль
 3 : 4
28.04 02:30
Виннипег – Филадельфия
 4 : 0
28.04 03:30
Даллас – Аризона
 3 : 4 ОТ
28.04 03:30
Чикаго – Вегас
 4 : 3 Б
28.04 05:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 3 : 5
15.05 00:00
Колорадо – Нэшвилл
 - : -
15.05 00:00
Каролина – Бостон
 - : -
15.05 00:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
15.05 00:00
Рейнджерс – Питтсбург
 - : -
15.05 00:00
Флорида – Вашингтон
 - : -
15.05 00:00
Калгари – Даллас
 - : -
15.05 00:00
Торонто – Тампа-Бэй
 - : -
15.05 00:00
Миннесота – Сент-Луис
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