Защитник «Монреаля» Петри признан первой звездой дня в НХЛ

Защитник «Монреаля» Джефф Петри признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (4:3) хоккеист отличился дублем.

Вторая звезда — нападающий «Аризоны» Барретт Хэйтон, на счету которого 3 (1+2) очка в игре с «Далласом» (4:3 ОТ).

Третьей звездой дня стал вратарь «Виннипега» Эрик Комри, который отразил 35 бросков в матче с «Филадельфией» (4:0) и провел первую в карьере игру на ноль.