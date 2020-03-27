Защитник «Монреаля» Кулак опасается конкуренции с Романовым

Защитник «Монреаля» Бретт Кулак подтвердил, что в канадском клубе ожидают появления защитника ЦСКА Александра Романова со следующего сезона.

— Я следил за ним на молодежном чемпионате мира в Чехии, — цитирует Кулака Sportsnet. — Очень многообещающий парень. И мне нужно прибавлять, чтобы не проиграть конкуренцию.

В 47 матчах нынешнего сезона КХЛ Романов сделал 7 результативных передач. Он выбран «Монреалем» на драфте 2018 года под общим 38-м номером.