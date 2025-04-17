Защитник «Монреаля» Хатсон повторил рекорд Мерфи по передачам в дебютном сезоне НХЛ

Защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:2).

На счету 21-летнего американца 60 ассистов. Он повторил рекорд Ларри Мерфи по результативным передачам в регулярном чемпионате среди защитников-дебютантов лиги.

В текущем сезоне Хатсон провел 82 матча, в которых набрал 66 (6+60) очков.