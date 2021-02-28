Защитник «Миннесоты» забил на последней секунде овертайма. Видео

Защитник «Миннесоты» Мэтью Дамба забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» — 4:3 ОТ.

Канадец забил гол на последней секунде овертайма, реализовав выход 1 на 1 с вратарем «Кингз» Кэлом Петерсеном.

После этого матча «Миннесота» с 24 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 22 очками — на пятой строчке.