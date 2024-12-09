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Сегодня, 18:05

Защитник «Миннесоты» Миддлтон: «Капризов — лучший русский, которого я когда-либо встречал»

Алина Савинова
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Канадский защитник «Миннесоты» Джейк Миддлтон восхитился российским одноклубником Кириллом Капризовом.

«Кирилл невероятен, он может взять игру на себя, всегда сражается. Он лучший русский, которого я когда-либо встречал. Он достойнейший человек. Парень любит пиво, любит тусоваться, ходить на ужины», — сказал Миддлтон в интервью YouTube-каналу Spittin' Chiclets.

Также канадец отметил, что не замечал в Капризове каких-либо русских стереотипов.

«Он не пьет водку, не делает ничего сумасшедшего. Знаете, в нем нет ничего слишком русского. Он просто как канадец, который говорит по-русски», — добавил защитник.

Капризов подписал контракт с «Миннесотой» летом 2020 года, а дебютировал за команду в НХЛ в январе 2021-го, получив по итогам сезона «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку лиги.

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 Капризов за 26 матчей набрал 42 (17+25) очка. 27-летний форвард продолжает возглавлять гонку бомбардиров в НХЛ.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 30 18 12 38
3 Каролина 27 17 10 35
4 Рейнджерс 26 14 12 29
5 Айлендерс 29 11 18 29
6 Филадельфия 28 12 16 28
7 Питтсбург 29 12 17 28
8 Коламбус 27 12 15 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 28 17 11 36
2 Торонто 27 16 11 34
3 Бостон 29 15 14 33
4 Тампа-Бэй 25 14 11 30
5 Оттава 27 12 15 26
6 Баффало 27 11 16 25
7 Детройт 27 10 17 24
8 Монреаль 27 10 17 23
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 27 18 9 40
2 Виннипег 29 20 9 40
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 29 16 13 32
5 Юта 27 12 15 28
6 Сент-Луис 28 13 15 28
7 Нэшвилл 28 7 21 20
8 Чикаго 27 8 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 27 16 11 35
3 Ванкувер 26 14 12 32
4 Эдмонтон 27 15 12 32
5 Калгари 28 13 15 31
6 Сиэтл 29 14 15 29
7 Сан-Хосе 30 10 20 25
8 Анахайм 25 10 15 23
Результаты / календарь
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9.12 00:05
Ванкувер – Тампа-Бэй
 2 : 4
9.12 01:30
Оттава – Айлендерс
2 : 4
9.12 02:00
Виннипег – Коламбус
 1 : 4
9.12 03:00
Филадельфия – Юта
 2 : 4
9.12 03:00
Нью-Джерси – Колорадо
 0 : 4
9.12 04:00
Даллас – Калгари
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