Защитник «Миннесоты» Миддлтон: «Капризов — лучший русский, которого я когда-либо встречал»
Канадский защитник «Миннесоты» Джейк Миддлтон восхитился российским одноклубником Кириллом Капризовом.
«Кирилл невероятен, он может взять игру на себя, всегда сражается. Он лучший русский, которого я когда-либо встречал. Он достойнейший человек. Парень любит пиво, любит тусоваться, ходить на ужины», — сказал Миддлтон в интервью YouTube-каналу Spittin' Chiclets.
Также канадец отметил, что не замечал в Капризове каких-либо русских стереотипов.
«Он не пьет водку, не делает ничего сумасшедшего. Знаете, в нем нет ничего слишком русского. Он просто как канадец, который говорит по-русски», — добавил защитник.
Капризов подписал контракт с «Миннесотой» летом 2020 года, а дебютировал за команду в НХЛ в январе 2021-го, получив по итогам сезона «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку лиги.
В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 Капризов за 26 матчей набрал 42 (17+25) очка. 27-летний форвард продолжает возглавлять гонку бомбардиров в НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|27
|19
|8
|40
|2
|Нью-Джерси
|30
|18
|12
|38
|3
|Каролина
|27
|17
|10
|35
|4
|Рейнджерс
|26
|14
|12
|29
|5
|Айлендерс
|29
|11
|18
|29
|6
|Филадельфия
|28
|12
|16
|28
|7
|Питтсбург
|29
|12
|17
|28
|8
|Коламбус
|27
|12
|15
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|28
|17
|11
|36
|2
|Торонто
|27
|16
|11
|34
|3
|Бостон
|29
|15
|14
|33
|4
|Тампа-Бэй
|25
|14
|11
|30
|5
|Оттава
|27
|12
|15
|26
|6
|Баффало
|27
|11
|16
|25
|7
|Детройт
|27
|10
|17
|24
|8
|Монреаль
|27
|10
|17
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|27
|18
|9
|40
|2
|Виннипег
|29
|20
|9
|40
|3
|Даллас
|27
|17
|10
|34
|4
|Колорадо
|29
|16
|13
|32
|5
|Юта
|27
|12
|15
|28
|6
|Сент-Луис
|28
|13
|15
|28
|7
|Нэшвилл
|28
|7
|21
|20
|8
|Чикаго
|27
|8
|19
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|27
|16
|11
|35
|3
|Ванкувер
|26
|14
|12
|32
|4
|Эдмонтон
|27
|15
|12
|32
|5
|Калгари
|28
|13
|15
|31
|6
|Сиэтл
|29
|14
|15
|29
|7
|Сан-Хосе
|30
|10
|20
|25
|8
|Анахайм
|25
|10
|15
|23
|9.12
|00:05
|
Ванкувер – Тампа-Бэй
|2 : 4
|9.12
|01:30
|
Оттава – Айлендерс
|2 : 4
|9.12
|02:00
|
Виннипег – Коламбус
|1 : 4
|9.12
|03:00
|
Филадельфия – Юта
|2 : 4
|9.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Колорадо
|0 : 4
|9.12
|04:00
|
Даллас – Калгари
|6 : 2