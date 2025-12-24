Яковлев — об Овечкине: «Свыше ему даны прекрасные данные»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев в интервью «СЭ» прокомментировал физические данные Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» был признан лучшим спортсменом 2025 года по версии «СЭ».

«Его здоровье — прирожденное, свыше ему даны прекрасные данные. Саня очень много тренируется, он большой пример для всех. А еще, конечно же, отмечу его характер. Вспомним тот же чемпионат мира [2014 года, в Минске]. Он играл с травмой! Саня постоянно переступает через себя и добивается успехов», — сказал Яковлев.

В опросе, в котором участвуют 100 журналистов и колумнистов нашего издания, 40-летний российский форвард получил 70 первых мест и с большим отрывом выиграл голосование. На второй позиции гимнастка Ангелина Мельникова, на третьей — вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.