Защитник Мерфи перешел из «Чикаго» в «Эдмонтон»

«Эдмонтон» обменял защитника «Чикаго» Коннора Мерфи на выбор во втором раунде драфта 2028 года. «Чикаго» сохраняет за собой половину зарплаты Мерфи в рамках сделки, сообщает AP.

32-летний американец в сезоне-2025/26 проводит на льду в среднем 16,5 минуты. Он лидирует в «Чикаго» по количеству заблокированных бросков (87). На его счету 12 (4+8) очков в 60 матчах.

Генеральный менеджер «Ойлерз» Стэн Боуман давно знаком с Мерфи. Именно он приобрёл его в «Чикаго» в 2017 году и подписывал его нынешний контракт.

Чтобы освободить место для Мерфи, «Ойлерз» отправили нападающего Эндрю Манджапане и защитника Алека Регулу в АХЛ.

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