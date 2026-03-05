Защитник Майерс перешел из «Ванкувера» в «Даллас»

Защитник Тайлер Майерс был обменян из «Ванкувера» в «Даллас» на выбор во втором раунде драфта 2027 года и выбор в четвертом раунде драфта 2029 года, сообщает пресс-служба НХЛ.

36-летний канадец в 57 матчах сезона-2025/26 набрал 8 (1+7) очков. Он проводит на льду в среднем 20 минут 13 секунд. Майерс находится на втором году трехлетнего контракта, подписанного с «Ванкувером». «Кэнакс» сохранят за собой 50 процентов его зарплаты.

Для Майерса этот обмен имеет особое значение: он родился в Хьюстоне и играл в юношеский хоккей с капитаном «Старз» Джейми Бенном. Наличие семейных связей в Техасе стало одной из причин, почему Даллас был предпочтительным вариантом.

Генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Алльвин отметил, что у Майерса был пункт о запрете обмена, что ограничивало возможности клуба. Он поблагодарил игрока и его агента за сотрудничество, в результате которого удалось найти хороший вариант и для Тайлера, и для «Кэнакс», получивших два драфт-пика для дальнейшего укрепления состава.

Майерс был выбран «Баффало» в первом раунде драфта-2008. За свою карьеру он набрал 403 очка в 1123 матчах регулярных чемпионатов за «Сейбрз», «Виннипег» и «Ванкувер». В сезоне-2009/10 он получил «Колдер Трофи» как лучший новичок лиги.

Главный тренер «Кэнакс» Адам Фут охарактеризовал Майерса как великого лидера и человека, настоящего профессионала, чье присутствие в раздевалке будут долго вспоминать. Сам Майерс признал, что расставание с «Ванкувером» после почти семи лет далось непросто, но он и его семья очень рады новому этапу в «Далласе».

Дедлайн обменов в НХЛ намечен на пятницу, 6 марта.

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