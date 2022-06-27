Защитник Лильегрен подписал новый контракт с «Торонто»

Защитник Тимоти Лильегрен подписал новый контракт с «Торонто». Соглашение рассчитано на два года, сообщат сайт клуба.

Средняя зарплата хоккеиста составит 1,4 миллиона долларов в год.

23-летний швед в прошлом сезоне провел 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 23 (5+18) очка. В плей-офф на его счету два матча.

Лильегрен был выбран «Торонто» на драфте-2017 в первом рауне под общим 17-м номером.