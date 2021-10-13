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Защитник Лехтонен покинет «Коламбус» и намерен продолжить карьеру в Европе

13 октября, 23:55
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«Коламбус» выставил защитника Микко Лехтонена на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. 27-летний финн намерен продолжить карьеру в Европе, сообщает журналист Аарон Портцлайн.

Напомним, что в 2020 году Лехтонен уезжал в НХЛ из «Йокерита» в статусе самого результативного защитника КХЛ. В сезоне-2019/20 он стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах он забросил 17 шайб и сделал 32 результативные передачи.

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Иван Шитик все материалы автора
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