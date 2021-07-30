Защитник Лашофф продлил контракт с «Детройтом»

Защитник Брайан Лашофф продлил контракт с «Детройтом». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

UPDATE: The Detroit #RedWings today agreed to terms with defenseman Brian Lashoff on a one-year contract. pic.twitter.com/9QroBFcmkH — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) July 30, 2021

В прошедшем сезоне 31-летний американец выступал в АХЛ и был капитаном фарм-клуба «Детройта». В 13 матчах он набрал 3 (1+2) очка.