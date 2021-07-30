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Защитник Лашофф продлил контракт с «Детройтом»

16:32
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Защитник Брайан Лашофф продлил контракт с «Детройтом». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

В прошедшем сезоне 31-летний американец выступал в АХЛ и был капитаном фарм-клуба «Детройта». В 13 матчах он набрал 3 (1+2) очка.

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Иван Шитик все материалы автора

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