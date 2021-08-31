Защитник Коннор Мерфи на 4 года продлил контракт с «Чикаго»
18:04
Защитник Коннор Мерфи продлил контракт с «Чикаго». Соглашение рассчитано на четыре года, сообщает сайт клуба.
Игрок будет получать 4,4 миллиона долларов за сезон.
В прошлом сезоне 28-летний игрок обороны провел 50 матчей, в которых набрал 15 (3+12) очков.
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