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Защитник Коннор Мерфи на 4 года продлил контракт с «Чикаго»

18:04
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Защитник Коннор Мерфи продлил контракт с «Чикаго». Соглашение рассчитано на четыре года, сообщает сайт клуба.

Игрок будет получать 4,4 миллиона долларов за сезон.

В прошлом сезоне 28-летний игрок обороны провел 50 матчей, в которых набрал 15 (3+12) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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