НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Защитник «Колорадо» Задоров перенес операцию на руке

10:45
Никита Задоров в клинике. Фото https://www.instagram.com
Никита Задоров в клинике. Фото https://www.instagram.com
Теги:

Защитник «Колорадо» Никита Задоров перенес операцию на руке, сообщает жена хоккеиста Александра в своем Instagram.

«Он в порядке. К следующему сезону будет в норме», — подписала историю Александра.

В плей-офф НХЛ 25-летний россиянин провел 15 матчей и набрал 5 (3+2) очков. «Колорадо» прекратил борьбу за Кубок Стэнли во втором раунде, уступив «Далласу» (3-4 в серии).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2932
Все опросы
Кто сыграет в финале Кубка Стэнли-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир