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Защитник «Колорадо» набирает очки пять матчей кряду в дебютном сезоне

09:40
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Защитник «Колорадо» Кайл Макар отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:3). Для 20-летнего хоккеиста это 6 (0+6) очко в дебютном сезоне.

Канадец продлил результативную серию до пяти игр кряду в регулярке и разделил второе место в истории лиги среди защитников-новичков с Ларри Мерфи (1980), Хэпом Дэем (1924) и Харри Кэмероном (1917).

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