Защитник «Колорадо» Эрик Джонсон снял запрет на обмен

Защитник «Колорадо» Эрик Джонсон договорился с руководством клуба и снял запрет на обмен. Теперь «Эвеланш» не обязаны защищать хоккеиста на предстоящем драфте расширения, сообщает журналист Петер Бау.

33-летний игрок обороны пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. Он провел только 4 матча, в которых отметился 1 результативной передачей.

Его контракт с зарплатой в 6 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.