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Защитник «Колорадо» Эрик Джонсон снял запрет на обмен

13 июля 2021, 18:39
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Защитник «Колорадо» Эрик Джонсон договорился с руководством клуба и снял запрет на обмен. Теперь «Эвеланш» не обязаны защищать хоккеиста на предстоящем драфте расширения, сообщает журналист Петер Бау.

33-летний игрок обороны пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы. Он провел только 4 матча, в которых отметился 1 результативной передачей.

Его контракт с зарплатой в 6 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

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Иван Шитик все материалы автора

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