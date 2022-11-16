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Сегодня, 06:50

Гавриков признан второй звездой матча «Коламбус» — «Филадельфия»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Коламбус» — «Филадельфия» (5:4 ОТ).

Первой звездой был признан нападающий «Блю Джэкетс» Бун Дженнер. 29-летний канадец оформил дубль.

Второй звездой стал российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков. Он забросил победную шайбу в овертайме и сделал голевую передачу.

Замкнул тройку форвард «Флайерз» Трэвис Конекни. На его счету 2 (1+1) очка.

Владислав Гавриков
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Филадельфия Флайерз
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16.11 03:00
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16.11 03:00
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Флорида – Вашингтон
 5 : 2
16.11 03:30
Коламбус – Филадельфия
 5 : 4 ОТ
16.11 04:00
Нэшвилл – Миннесота
 2 : 1
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Анахайм – Детройт
 3 : 2 ОТ
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