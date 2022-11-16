Гавриков признан второй звездой матча «Коламбус» — «Филадельфия»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Коламбус» — «Филадельфия» (5:4 ОТ).

Первой звездой был признан нападающий «Блю Джэкетс» Бун Дженнер. 29-летний канадец оформил дубль.

Второй звездой стал российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков. Он забросил победную шайбу в овертайме и сделал голевую передачу.

Замкнул тройку форвард «Флайерз» Трэвис Конекни. На его счету 2 (1+1) очка.