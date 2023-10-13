Защитник «Коламбуса» Веренски получил травму колена в первом матче сезона

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски был травмирован в первом матче сезона НХЛ.

26-летний американец столкнулся с форвардом «Филадельфии» Гарнетом Хэтэуэем. Он покинул лед с помощью партнеров по команде.

У игрока был диагностирован ушиб четырехглавой мышцы правого колена.

В прошлом сезоне Зак провел только 13 игр за «Коламбус» из-за травмы плеча. Защитник перенес операцию в ноябре 2022 года.