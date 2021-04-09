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Защитник «Коламбуса» Веренски перенесет операцию и пропустит остаток сезона

22:04
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Защитник «Коламбуса» Зак Веренски пропустит остаток сезона. Игроку потребуется операция по поводу грыжи, сообщает в Twitter журналист Аарон Портцлайн.

В этом сезоне 23-летний Веренски провел 35 матчей в регулярном чемпионате и набрал 20 (7+13) очков при показателе полезности «-9».

Веренски был выбран «Коламбусом» на драфте-2015 под общим 8-м номером.

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