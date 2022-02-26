Шрам на лице Гаврикова после попадания шайбы во время матча НХЛ. Фото

Гавриков получил серьезное рассечение во время матча НХЛ

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Каролине» со счетом 0:4.

В середине первого периода защитнику «Блю Джекэтс» Владиславу Гаврикову в голову попала шайба. 26-летний россиянин упал на лед и после оказания помощи отправился в раздевалку. Защитник был подвергнут протоколу сотрясения мозга и после проверки смог венуться на лед.

В текущем сезоне Гавриков сыграл в 50 матчах и набрал 23 (2+21) очка.