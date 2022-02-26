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Сегодня, 09:24

Шрам на лице Гаврикова после попадания шайбы во время матча НХЛ. Фото

Гавриков получил серьезное рассечение во время матча НХЛ
Сергей Разин
корреспондент
Владислав Гавриков.
Фото Twitter

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Каролине» со счетом 0:4.

В середине первого периода защитнику «Блю Джекэтс» Владиславу Гаврикову в голову попала шайба. 26-летний россиянин упал на лед и после оказания помощи отправился в раздевалку. Защитник был подвергнут протоколу сотрясения мозга и после проверки смог венуться на лед.

В текущем сезоне Гавриков сыграл в 50 матчах и набрал 23 (2+21) очка.

Владислав Гавриков
НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
ХК Каролина Харрикейнз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 36 15 76
2 Рейнджерс 51 33 18 71
3 Питтсбург 53 31 22 70
4 Вашингтон 53 28 25 65
5 Коламбус 52 27 25 55
6 Айлендерс 47 19 28 46
7 Нью-Джерси 52 18 34 41
8 Филадельфия 51 15 36 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 35 17 75
2 Тампа-Бэй 50 33 17 72
3 Торонто 51 33 18 70
4 Бостон 51 30 21 64
5 Детройт 52 23 29 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 53 16 37 40
8 Монреаль 52 12 40 31
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 52 38 14 80
2 Сент-Луис 51 31 20 68
3 Миннесота 49 31 18 65
4 Нэшвилл 52 30 22 64
5 Даллас 51 28 23 59
6 Виннипег 52 22 30 53
7 Чикаго 53 19 34 46
8 Аризона 52 14 38 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 50 30 20 66
2 Лос-Анджелес 52 28 24 63
3 Вегас 52 29 23 62
4 Эдмонтон 51 28 23 59
5 Анахайм 54 25 29 59
6 Ванкувер 53 25 28 56
7 Сан-Хосе 51 23 28 52
8 Сиэтл 54 16 38 37
Результаты / календарь
16.02
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20.02
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1.03
2.03
3.03
26.02 03:00
Каролина – Коламбус
 4 : 0
26.02 04:00
Сент-Луис – Баффало
 5 : 3
26.02 04:30
Чикаго – Нью-Джерси
 8 : 5
26.02 05:00
Колорадо – Виннипег
 6 : 3
26.02 05:30
Аризона – Вегас
 3 : 1
26.02 06:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 1 : 4
26.02 20:30
Филадельфия – Вашингтон
 - : -
26.02 20:30
Флорида – Эдмонтон
 - : -
26.02 23:00
Питтсбург – Рейнджерс
- : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 52 74
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 73
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 73
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 48 36
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 51 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 33 1.98
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 20 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 40 2.07
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