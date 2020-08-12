Защитник «Коламбуса» Джонс побил рекорд по игровому времени за матч НХЛ

«Тампа» в матче первого раунда Кубка Стэнли обыграл «Коламбус» со счетом 3:2ОТ. Команды отыграли неполных пять овертаймов.

Защитник «Коламбуса» Сет Джонс провел на льду 65 минут и 6 секунд и установил новый рекорд по игровому времени для хоккеиста. Прежний рекорд принадлежал российскому защитнику Сергею Зубову, который провел на льду в одной игре 63 минуты и 51 секунду.

Матч между «Тампой» и «Коламбусом» стал четвертым по продолжительности в истории НХЛ — команды провели на льду 150 минут и 27 секунд.