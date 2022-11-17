Защитник «Коламбуса» Бин выбыл на длительный срок из-за травмы

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Защитник «Коламбуса» Джейк Бин выбыл на длительный срок из-за травмы плеча, сообщает пресс-служба клуба.

24-летний хоккеист был помещен в список травмированных.

В нынешнем сезоне Бин провел 14 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.

Напомним, ранее до конца сезона выбыл ведущий защитник «Коламбуса» Зак Веренски.