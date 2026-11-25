Макар вернется в состав «Колорадо» в матче с «Монреалем»

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар сыграет против «Монреаля» в ночь на 26 ноября по московскому времени, сообщает официальный сайт НХЛ. Канадец пропустил три игры.

28-летний хоккеист получил травму нижней части тела в матче с «Оттавой» (3:4 ОТ) 12 ноября по местному времени. В этой же игре повреждение получил нападающий Нэйтан Маккиннон, который выбыл примерно на 12 недель.

В сезоне-2026/27 Макар набрал 23 (5+18) очка в 19 матчах. В 2022 году он выиграл Кубок Стэнли и получил «Конн Смайт Трофи». В августе защитник продлил контракт с «Эвеланш» до конца сезона-2034/35.