Макар вернется в состав «Колорадо» в матче с «Монреалем»
Защитник «Колорадо» Кэйл Макар сыграет против «Монреаля» в ночь на 26 ноября по московскому времени, сообщает официальный сайт НХЛ. Канадец пропустил три игры.
28-летний хоккеист получил травму нижней части тела в матче с «Оттавой» (3:4 ОТ) 12 ноября по местному времени. В этой же игре повреждение получил нападающий Нэйтан Маккиннон, который выбыл примерно на 12 недель.
В сезоне-2026/27 Макар набрал 23 (5+18) очка в 19 матчах. В 2022 году он выиграл Кубок Стэнли и получил «Конн Смайт Трофи». В августе защитник продлил контракт с «Эвеланш» до конца сезона-2034/35.
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|8
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|10
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|27
|18
|9
|41
|2
|Нэшвилл
|25
|13
|12
|32
|3
|Даллас
|25
|15
|10
|32
|4
|Колорадо
|24
|14
|10
|31
|5
|Сент-Луис
|26
|14
|12
|31
|6
|Юта
|27
|14
|13
|31
|7
|Виннипег
|26
|13
|13
|30
|8
|Чикаго
|25
|9
|16
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|27
|17
|10
|38
|2
|Вегас
|26
|15
|11
|35
|3
|Анахайм
|26
|12
|14
|25
|4
|Калгари
|27
|11
|16
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|5
|Сан-Хосе
|27
|11
|16
|24
|6
|Сиэтл
|22
|11
|11
|23
|7
|Лос-Анджелес
|22
|8
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|18
|8
|Ванкувер
|28
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|28.11
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|Сан-Хосе – Вегас
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|28.11
|00:05
|Анахайм – Лос-Анджелес
|- : -
|28.11
|00:05
|Миннесота – Колорадо
|- : -
|28.11
|01:30
|Чикаго – Рейнджерс
|- : -
|28.11
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|28.11
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|Эдмонтон – Сиэтл
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|Баффало – Питтсбург
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