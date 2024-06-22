Защитник «Каролины» Орлов рассказал, что думает о финальной серии НХЛ

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поделился мнением о финальной серии Кубка Стэнли «Эдмонтона» против «Флориды».

— Вас не удивляет счет в финальной серии НХЛ?

— Было понятно, что не будет 4:0. Самое тяжелое — это закрыть серию. Удивились все, но таков хоккей. Посмотрим, как все закончится.

Счет в серии 3-3. Решающий матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» пройдет 25 июня в Санрайз и начнется в 3:00 мск.