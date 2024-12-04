Орлов: «Вашингтон» сейчас — одна из сильнейших команд лиги
Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» похвалил работу менеджмента и тренеров «Вашингтона».
— Многие считали, что «Вашингтон» сейчас станет только работать на рекорд Овечкина. Но и весной «Столичные» до плей-офф с трудом, но дошли, а сейчас вовсе одни из лидеров НХЛ. Насколько, по-вашему, в мощном летнем доукомплектовании важна была роль Ови, просил ли он об этом руководство?
— Возможно. Конечно, он был в этом заинтересован. Саша понимает, что осталось два года контракта — и чем команда будет лучше, тем не только больших результатов можно будет добиться, но и рекорд быстрее побить. В последние годы карьеры особенно остро хочется получать удовольствие от хоккея, чтобы потом ни о чем не жалеть, и приятнее играть с сильными партнерами. И, может, выиграть второй трофей.
Менеджмент «Вашингтона» проделал хорошую работу. Мы с ними играли, и видно, что «Столичные» тоже действуют по системе, тренер (Спенсер Карбери. — Прим. И.Р.) наладил хорошую игру в обороне. Они допускают не так много бросков соперников, у них в этом плане хорошая статистика, — и при этом очень много забивают. Виден рисунок игры, и «Вашингтон» сейчас — одна из самых сильных команд лиги.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|25
|17
|8
|36
|2
|Нью-Джерси
|28
|17
|11
|36
|3
|Каролина
|25
|16
|9
|33
|4
|Рейнджерс
|24
|13
|11
|27
|5
|Филадельфия
|25
|12
|13
|27
|6
|Питтсбург
|27
|11
|16
|26
|7
|Коламбус
|24
|11
|13
|25
|8
|Айлендерс
|26
|9
|17
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|24
|15
|9
|32
|2
|Флорида
|26
|15
|11
|32
|3
|Бостон
|27
|13
|14
|29
|4
|Тампа-Бэй
|23
|12
|11
|26
|5
|Баффало
|25
|11
|14
|24
|6
|Детройт
|25
|10
|15
|24
|7
|Оттава
|24
|10
|14
|22
|8
|Монреаль
|25
|9
|16
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|38
|2
|Виннипег
|26
|18
|8
|36
|3
|Даллас
|24
|16
|8
|32
|4
|Колорадо
|26
|14
|12
|28
|5
|Сент-Луис
|26
|12
|14
|26
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|25
|7
|18
|20
|8
|Чикаго
|25
|8
|17
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|16
|10
|35
|2
|Лос-Анджелес
|25
|14
|11
|31
|3
|Ванкувер
|24
|13
|11
|30
|4
|Калгари
|26
|13
|13
|30
|5
|Эдмонтон
|25
|13
|12
|28
|6
|Сиэтл
|26
|12
|14
|25
|7
|Сан-Хосе
|28
|10
|18
|25
|8
|Анахайм
|23
|10
|13
|23
|4.12
|03:00
|
Питтсбург – Флорида
|5 : 4 ОТ
|4.12
|03:00
|
Вашингтон – Сан-Хосе
|1 : 2 ОТ
|4.12
|03:00
|
Монреаль – Айлендерс
|2 : 1 ОТ
|4.12
|03:00
|
Бостон – Детройт
|3 : 2 ОТ
|4.12
|03:00
|
Каролина – Сиэтл
|2 : 4
|4.12
|03:00
|
Баффало – Колорадо
|4 : 5
|4.12
|04:00
|
Виннипег – Сент-Луис
|1 : 4
|4.12
|04:00
|
Миннесота – Ванкувер
|3 : 2 ОТ
|4.12
|05:00
|
Калгари – Коламбус
|3 : 0
|4.12
|06:00
|
Вегас – Эдмонтон
|1 : 0